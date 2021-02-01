Солиста «Песняров» завернули в Минск из-за Крыма, фото — Википедия

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Ракурс

Солисту ВИА «Песняры» Валерию Дайнеко запретили три года въезжать в Украину. Пограничники в «Борисполе» завернули артиста домой в Минск, поскольку когда-то он незаконно въехал в оккупированный россиянами Крым.

Инцидент произошел 31 января в пункте пропуска «Борисполь». Сотрудники Госпогранслужбы объяснили белорусскому музыканту, что в Крыму иностранец находился летом 2020 года и попал на оккупированный РФ полуостров незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Во время общения Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на полуостров. Туда он попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

Мы прямым рейсом прилетели в Крым, я там был членом жюри и участником фестиваля. Где-то в августе, — признался Дайнеко, после чего пограничник сообщила ему о запрете пребывания в Украине.

Въезд в нашу страну для Дайнеко запрещен на 3 года. Белорус вылетел рейсом в Минск.

69-летний Дайнеко работал в нескольких вокально-инструментальных ансамблях, в том числе в «Червона рута» с Софией Ротару, на радио, в оркестре Белорусского гостелерадио.

В январе 1977 года он был принят на работу в ансамбль «Песняры» как вокалист, аранжировщик по вокалу и альтист. В составе ансамбля исполнял песню «Беловежская пуща», проработал в ансамбле до 1992 года. С 1998 года Дайнеко — солист ансамбля «Белорусские Песняры».