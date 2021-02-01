Соліста «Піснярів» завернули до Мінська через Крим, фото — Вікіпедія

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Ракурс

Солісту ВІА «Пісняри» Валерію Дайнеко заборонили три роки в’їжджати до України. Прикордонники в «Борисполі» завернули артиста додому у Мінськ, оскільки колись він незаконно вїхав в окупований росіянами Крим.

Інцидент стався 31 січня у пункті пропуску «Бориспіль». Співробітники Держприкордонслужби пояснили білоруському музиканту, що в Криму іноземець перебував влітку 2020 року і потрапив на окупований РФ півострів незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Під час спілкування Дайнеко підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів. Туди він потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь».

Ми прямим рейсом прилетіли до Криму, я там був членом журі та учасником фестивалю. Десь в серпні, — зізнався Дайнеко, після чого прикордонник повідомила йому про заборону перебування в Україні.

В’їзд в нашу країну для Дайнеко заборонений на 3 роки. Білорус вилетів рейсом до Мінська.

69-річний Дайнеко працював в декількох вокально-інструментальних ансамблях, в тому числі в «Червоній руті» з Софією Ротару, на радіо, в оркестрі Білоруського держтелерадіо.

У січні 1977 року був прийнятий на роботу в ансамбль «Пісняри» як вокаліст, аранжувальник по вокалу і альтист. У складі ансамблю виконував пісню «Біловезька пуща», пропрацював в ансамблі до 1992 року. З 1998 року Дайнеко — соліст ансамблю «Білоруські Пісняри».