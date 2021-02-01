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Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ
Российские спецслужбы использовали известные Telegram-каналы против Украины — СБУ (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149785-rossiyskie-specslujby-ispolzovali-izvestnye-telegram-kanaly-protiv-ukrainy-sbu-infografika.htmlРакурс
Telegram-каналы использовались российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Разведывательно-подрывную деятельность с помощью Telegram-каналов осуществляла созданная так называемым 85-м главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ агентурная сеть, которую разоблачили киберспециалисты СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы.
Российские спецслужбы привлекали граждан Украины к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов:
- «Легитимный»;
- «Резидент»;
- «Картель»;
- «Сплетница»;
- «Черный квартал»;
- «Политический расклад»;
- «Нетипичное Запорожье»;
- «Тремпель Харьков»;
- «Одесский фраер»;
- «Днепр live»;
- «Николаев live»;
- «Херсон live».
Отмечается, что в состав агентурной сети входили активисты так называемой «русской весны» из Харькова и Одессы, которые сейчас находятся на территории подконтрольного России непризнанного Приднестровья.
Так, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана» был «главным менеджером» этой агентурной сети, в настоящее время его разыскивают.
По информации спецслужбы, он лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.
Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25−30 тыс. грн на всеукраинских каналах, — отмечают в СБУ.
В СБУ сообщают, что идентифицировали 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов.
Руководителю сети заочно объявлено подозрение в госизмене.
Кроме того, в Киеве задержали гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса).
Напомним, в 2018 году СБУ сообщала о разоблачении агентурной сети российской военной разведки на Николаевщине.
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