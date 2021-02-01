Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ

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Telegram-каналы использовались российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Разведывательно-подрывную деятельность с помощью Telegram-каналов осуществляла созданная так называемым 85-м главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ агентурная сеть, которую разоблачили киберспециалисты СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Российские спецслужбы привлекали граждан Украины к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов:

«Легитимный»;

«Резидент»;

«Картель»;

«Сплетница»;

«Черный квартал»;

«Политический расклад»;

«Нетипичное Запорожье»;

«Тремпель Харьков»;

«Одесский фраер»;

«Днепр live»;

«Николаев live»;

«Херсон live».

Отмечается, что в состав агентурной сети входили активисты так называемой «русской весны» из Харькова и Одессы, которые сейчас находятся на территории подконтрольного России непризнанного Приднестровья.

Так, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана» был «главным менеджером» этой агентурной сети, в настоящее время его разыскивают.

По информации спецслужбы, он лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25−30 тыс. грн на всеукраинских каналах, — отмечают в СБУ.

В СБУ сообщают, что идентифицировали 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов.

Руководителю сети заочно объявлено подозрение в госизмене.

Кроме того, в Киеве задержали гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса).

Напомним, в 2018 году СБУ сообщала о разоблачении агентурной сети российской военной разведки на Николаевщине.