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Ракурс
Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ

Российские спецслужбы использовали известные Telegram-каналы против Украины — СБУ (ИНФОГРАФИКА)

1 фев 2021, 14:46
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Telegram-каналы использовались российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Разведывательно-подрывную деятельность с помощью Telegram-каналов осуществляла созданная так называемым 85-м главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ агентурная сеть, которую разоблачили киберспециалисты СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Российские спецслужбы привлекали граждан Украины к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов:

  • «Легитимный»;
  • «Резидент»;
  • «Картель»;
  • «Сплетница»;
  • «Черный квартал»;
  • «Политический расклад»;
  • «Нетипичное Запорожье»;
  • «Тремпель Харьков»;
  • «Одесский фраер»;
  • «Днепр live»;
  • «Николаев live»;
  • «Херсон live».

Отмечается, что в состав агентурной сети входили активисты так называемой «русской весны» из Харькова и Одессы, которые сейчас находятся на территории подконтрольного России непризнанного Приднестровья.

Так, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана» был «главным менеджером» этой агентурной сети, в настоящее время его разыскивают.

По информации спецслужбы, он лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25−30 тыс. грн на всеукраинских каналах, — отмечают в СБУ.

В СБУ сообщают, что идентифицировали 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов.

Руководителю сети заочно объявлено подозрение в госизмене.

Кроме того, в Киеве задержали гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса).

Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ

Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ

Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ

Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ


Российские спецслужбы активно используют Telegram-каналы, инфографика: СБУ

Напомним, в 2018 году СБУ сообщала о разоблачении агентурной сети российской военной разведки на Николаевщине.

Источник: Ракурс


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