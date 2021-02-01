Російські спецслужби активно використовують Telegram-канали, інфографіка: СБУ

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Ракурс

Telegram-канали використовувалися російськими спецслужбами з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Розвідувально-підривну діяльність за допомогою Telegram-каналів здійснювала створена так званим 85-м головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ агентурна мережа, яку викрили кіберфахівці СБУ, повідомляє прес-центр спецслужби.

Російські спецслужби залучали громадян України до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів:

«Легитимный»;

«Резидент»;

«Картель»;

«Сплетница»;

«Чорний квартал»;

«Политический расклад»;

«Нетипичное Запорожье»;

«Тремпель Харьков»;

«Одесский фраер»;

«Днепр live»;

«Николаев live»;

«Херсон live».

Зазначається, що до складу агентурної мережі входили активісти так званої «руської весни» з Харкова та Одеси, які наразі перебувають на території підконтрольного Росії невизнаного Придністров’я.

Так, один із організаторів масових заворушень під час одеського «Антимайдану» був «головним менеджером» цієї агентурної мережі, наразі його розшукують.

За інформацією спецслужби, він особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів.

Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25−30 тис. грн на всеукраїнських каналах, — зазначають у СБУ.

У СБУ повідомляють, що ідентифікували 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів.

Очільнику мережі заочно оголошено підозру за держзраду.

Крім того, у Києві затримали громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, у 2018 році СБУ повідомляла про викриття агентурної мережі російської військової розвідки на Миколаївщині.