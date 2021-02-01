Розгляд законопроекту про місцеві референдуми анонсував Стефанчук. Фото: zmina.info

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Розгляд законопроекту про місцеві референдуми анонсували у Верховній Раді.

До кінця наступного тижня на засіданні робочої групи з розробки проектів законів з питань народовладдя буде презентовано законопроект про місцевий референдум. Про це 1 лютого перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив на погоджувальній раді керівників фракцій та груп. Транслювалося засідання на телеканалі ВРУ в YouTube.

Цього тижня або, якщо не буде такої можливості, то наступного ми зберемо чергове засідання робочої групи народовладдя, де буде презентовано перший проект закону про місцеві референдуми, — заявив Стефанчук.

За його словами, презентувати законопроект будуть представники громадянського суспільства, які взяли активну участь в підготовці цього проекту закону.

Нагадаємо, у Верховній Раді не виключають, що президент України Володимир Зеленський підпише закон про референдум вже найближчим часом, і він набуде чинності. Після цього вже можна буде зібрати референдум, а зробити це модна буде вже у 2021 році.