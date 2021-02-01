Заборона Булгакова й Акуніна – чому скандал у мережі виявився фейком. Фото: apnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n149788-zaborona-bulgakova-y-akunina-chomu-skandal-u-mereji-vyyavyvsya-feykom.html

Ракурс

У соцмережах розгорнулась дискусія через заборону в Україні творів російських письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна.

За останню добу частиною телеграм-каналів прокотилося обурення — в Україні нібито заборонили найпопулярніші твори Булгакова та Акуніна, зокрема культовий роман «Майстер і Маргарита», пише «BBC Україна».

Своє невдоволення висловили телеведуча з «України 24» Наталя Влащенко, депутат від Слуги народу Максим Бужанський, Андрій Портнов, який раніше був заступником голови адміністрації Віктора Януковича, а зараз регулярно подає неоднозначні позови до суду.

Булгакова заборонили і все. Так само дегенеративно виглядає аргумент — в книгах забороненого до ввезення Акуніна змальовано позитивний образ царських правоохоронців. Ідіотів реально закинуло на сто років назад і вони вирішили, що вони комісари, які викорінюють царизм, — обурюється Бужанський.

Андрій Портнов заявив, що заборона Булгакова та Акуніна показує, що нинішня влада в Україні продовжує курс Порошенка.

Державний комітет з телебачення та радіомовлення, який надає дозволи для ввезення книг в Україну, запровадив заборону щодо Акуніна у січні 2018 року, а щодо Булгакова — у березні 2019 року.

Про тотальну заборону всіх творів, а тим паче найпопулярніших творів письменників, не йдеться.

Тобто історичні детективи Акуніна про пригоди Ераста Фандоріна та класичні твори Булгакова, зокрема «Майстра і Маргариту» і «Собаче серце», досі можна вільно купувати та завозити в країну.

Заборонили ввозити лише одне конкретне видання «Майстра і Маргарити» видавництва «Азбука-Аттікус».

У передмові до цієї книги згадують російських акторів Юрія Кару, Миколу Бурляєва та Валентина Гафта, які «за публічну підтримку військової інтервенції в Україну внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці».

В Акуніна під заборону потрапили дві його книги з циклу про історію Росії — «Історія Російської держави. Від джерел до монгольської навали. Частина Європи» та «Історія Російської держави. Ординський період. Частина Азії».

Причина в тім, що ці книги транслюють суто імперський погляд на історію і рясніють різноманітними історичними міфами. І взагалі у творчості Григорія Шалвовича був період, коли він дивився на історію «тюрми народів» через рожеві окуляри, — пояснював заборону Сергій Олійник, начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо.

Зараз про заборону почали говорити після інтерв’ю з Сергієм Олійником з Держкомтелерадіо. В інтерв’ю звучали питання про старі заборони, які Олійник коментував та пояснював.

Саме посилаючись на це інтерв’ю, противники обмежень щодо російських книг почали розповсюджували як новину інформацію про начебто заборону Булгакова та Акуніна в Україні.

Частина користувачів, зокрема офіційні представники української влади, вже звинуватили опонентів в продукуванні фейків.

Весь цей скандал нібито із забороною Булгакова — приклад того, що завжди потрібно перевіряти інформацію, робити банальний фактчекінг. Інакше виникають дикі фейки з нічого. Так, це зручно для опонентів влади — перетворювати такі фейки у звинувачення, але самі вони дуже нерозумно виглядають, коли з’ясовується, що весь скандал просто придуманий, — написав у Facebook радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Журналіст Юрій Бутусов теж відреагував на фейк та наголосив, що він проти заборони книг.