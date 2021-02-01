Учения. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n149790-pervye-v-novom-godu-ucheniya-s-amerikancami-proveli-vms-ukrainy-foto.html

Ракурс

Военные учения в акватории Черного моря провела катерная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения.

Целью тренировки типа PASSEX было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование навыков и повышение совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.







Все элементы обучения спланировали и отработали в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Сообщается, что это первые в этом году учения с кораблями США.

Во время учений отработали элементы тактического маневрирования, провели тренировки с сигналопроизводством с использованием международной системы сигналов, освещали морскую обстановку в районах интенсивного гражданского судоходства, а также проводили тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника.





На тренировке военные обменялись опытом и укрепили партнерство между странами. Взаимодействие и двусторонние учения проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности.

Во время учений американский ракетный эсминец USS Donald Cook DDG75 дозаправился от танкера USNS Laramie T-AO-203. Пополнение запасов топлива на ходу проведения впервые в черноморском регионе. Ранее для заправки эсминцы заходили в порты — Варну, Констанцу, Одессу или Батуми.



Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада одобрила решение президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в совместных многонациональных военных учениях — парламентарии 325 голосами «за» поддержали соответствующий законопроект № 4499 за основу и в целом.