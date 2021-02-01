Зеленський відмовився розповісти про новий мирний план щодо Донбасу. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n149768-putin-pochuie-i-zavadyt-zelenskyy-vidmovyvsya-rozpovisty-pro-novyy-myrnyy-plan-schodo-donbasu.html

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Володимир Зеленський, президент України, відмовився розкривати деталі нового мирного плану щодо Донбасу.

Я боюся, що не можу розповісти це телеглядачам, інакше воно потім не спрацює. Тому що всі будуть дивитися вашу програму, навіть Путін буде дивитися. Я в цьому впевнений, — розповів він в інтерв’ю Axios, повідомляє Офіс президента.

Він також сказав, що є способи, аби змусити Путіна припинити війну.

Я думаю, що якби хтось знав на 100%, як це зробити, він би це зробив. Війна триває вже сьомий рік. Не тільки в Україні відбуваються такі ситуації і знайти вихід хоче кожна людина. Ми маємо з вами приклад у Грузії, Азербайджані, Нагірному Карабаху… І в Україні, в Молдові. Кейси — вони всі різні, але десь дуже схожі. Тому сказати стовідсотково, що хтось знає, як це зробити — ні, але є певні кроки, — уточнив Зеленський.

Він зазначив, що таким кроком є об'єднання.

Перше — це об'єднання. Я не просто так кажу про Євросоюз і про НАТО. Питання ж не в юридичному оформленні: ти в одному союзі чи в іншому, ти в НАТО чи ти не в НАТО. Це об'єднання людей, які починають всім світом тиснути на ту людину чи політику тих людей, які не поважають світовий закон, світовий порядок, міжнародні кордони, — сказав президент.

Нагадаємо, президент України заявив, що вдячний США за підтримку, але держава хоче бути рівноправним членом НАТО.