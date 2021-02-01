У Карпатах врятували п’ять туристів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n149767-p-yatoh-turystiv-vryatuvaly-u-karpatah-v-ostanniy-den-sichnya-foto.html

Ракурс

У Карпатах в другій половині дня 31 січня в районі полонини Драгобрат, розташованій у Рахівському районі Закарпатської області, заблукали п’ятеро туристів.

Усіх їх вдалося врятувати, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що порятунок цих туристів було здійснено в межах чотирьох різних рятувальних операцій:

о 14.25 до рятувальників надійшло повідомлення, що в тумані втратив орієнтир та заблукав 29-річний киянин, котрий катався на сноуборді. О 17.10 його знайшли в районі полонини Крачуняска та доставили до готелю;

о 17.25 від відпочивальників надійшло повідомлення, що їхні друзі піднялися на крісельному витягу «Вершина Карпат» й не повернулися донизу. Телефонного зв’язку зі зниклими не було, оскільки дівчина залишила телефон у готелі, а в її супутника гаджет розрядився. О 22.05 їх знайшли в районі урочища Грегулець і доставили до селища Ясіня, звідки вони самостійно вирушили до свого готелю;

о 18.05 28-річний харків’янин подзвонив рятувальникам і повідомив, що заблукав. Підтримуючи з ним телефонний зв’язок, рятувальники розпочали пошуки і о 20.20 змогли встановити, де він перебуває. Чоловіка в телефонному режимі вивели до підйомника, звідки турист самотужки повернувся до місця проживання;

о 18.15 стало відомо, що в районі полонини Драгобрат під час катання на сноуборді заблукав 35-річний мешканець Одеси. До рятувальників подзвонили його друзі, а з самим туристом зв’язок то з’являвся, то зникав. Попри це, вже о 19.20 його знайшли в районі полонини Крачуняска та в задовільному стані доставили до готелю на гірськолижному комплексі.

Нагадаємо, в січні 2019 року в Карпатах врятували туриста, який п’ять днів блукав у горах.