В Карпатах спасли пятерых туристов, фото: ГСЧС

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В Карпатах во второй половине дня 31 января в районе долины Драгобрат, расположенной в Раховском районе Закарпатской области, заблудились пятеро туристов.

Всех их удалось спасти, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что спасение этих туристов было осуществлено в рамках четырех различных спасательных операций:

в 14.25 спасателям поступило сообщение, что в тумане потерял ориентир и заблудился 29-летний киевлянин, который катался на сноуборде. В 17.10 его нашли в районе долины Крачуняска и доставили в отель;

в 17.25 от отдыхающих поступило сообщение, что их друзья поднялись на кресельный подъемник «Вершина Карпат» и не вернулись вниз. Телефонной связи с пропавшими не было, поскольку девушка оставила телефон в гостинице, а у ее спутника гаджет разрядился. В 22.05 их нашли в районе урочища Грегулец и доставили в поселок Ясиня, откуда они самостоятельно отправились в свой отель;

в 18.05 28-летний харьковчанин позвонил спасателям и сообщил, что заблудился. Поддерживая с ним телефонную связь, спасатели начали поиски и в 20.20 смогли установить, где он находится. Мужчину в телефонном режиме вывели к подъемнику, откуда турист самостоятельно вернулся к месту жительства;

в 18.15 стало известно, что в районе долины Драгобрат во время катания на сноуборде заблудился 35-летний житель Одессы. Спасателям позвонили его друзья, а с самим туристом связь то появлялась, то исчезала. Несмотря на это, уже в 19.20 его нашли в районе долины Крачуняска и в удовлетворительном состоянии доставили в отель на горнолыжном комплексе.

Напомним, в январе 2019 года в Карпатах спасли туриста, который пять дней провел в горах.