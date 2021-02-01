Зеленский отказался рассказать о новом мирном плане по Донбассу. Фото: 112.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, отказался раскрывать детали нового мирного плана по Донбассу.

Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже Путин будет смотреть. Я в этом уверен, —рассказал он в интервью Axios, сообщает Офис президента.

Он также сказал, что есть способы, чтобы заставить Путина прекратить войну.

Я думаю, что если бы кто-то знал на 100%, как это сделать, он бы это сделал. Война продолжается уже седьмой год. Не только в Украине происходят такие ситуации и найти выход хочет каждый человек. У нас есть пример в Грузии, Азербайджане, Нагорном Карабахе … И в Украине, в Молдове. Кейсы — они все разные, но где-то очень похожи. Поэтому сказать стопроцентно, что кто-то знает, как это сделать — нет, но есть определенные шаги, — уточнил Зеленский.

Он подчеркнул, что таким шагом является объединение.

Первое — это объединение. Я не просто так говорю о Евросоюзе и о НАТО. Вопрос ведь не в юридическом оформлении: ты в одном союзе или в другом, ты в НАТО или ты не в НАТО. Это объединение людей, которые начинают всем миром давить на того человека или политику людей, неуважающих мировой закон, мировой порядок, международные границы, — сказал президент.

Напомним, президент Украины заявил, что благодарен США за поддержку, но государство хочет быть равноправным членом НАТО.