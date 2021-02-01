Учені виявили позитивні властивості ожиріння

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Ракурс

Ожиріння, хоч і вважається несумісним зі здоров’ям, може захищати від гострих захворювань.

Такого висновку учені дійшли на основі аналізу медичних даних з 11 країн з різними кулінарними традиціями та експериментів на мишах. Про це йдеться у статті, опублікованій у Science Advances.

Виявилося, що вживання продуктів, багатих насиченими жирами, таких як тістечка, бекон і сир, може захистити від деяких захворювань.

Учені встановили, що при високому рівні ненасичених жирів довкола органів черевної порожнини утворюється більше молекул, які викликають пошкодження клітин, запалення та навіть відмову органів.

Водночас, якщо у розміщеному довкола органів вісцеральному жирі є більш висока концентрація насичених жирів, це перешкоджає виробленню таких небезпечних молекул.

У дослідженні вчені виявили помірний зв’язок між відсотком пацієнтів з панкреатитом і споживанням ненасичених жирів.

Також виявилося, що важка форма панкреатиту частіше зустрічалася у людей з низьким індексом маси тіла (ІМТ) в країнах, де споживають їжу з меншим вмістом насичених жирів.

Також учені провели експерименти на мишах, у котрих викликали панкреатит. Результати експериментів показали, що:

вижити змогли лише 10% мишей з групи, котрій давали їжу, збагачену лінолевою кислотою (ненасиченою жирною кислотою);

90% тварин, яким додавали пальмітинову кислоту (насичену жирну кислоту), вижили.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що коронавірус частіше вражає регіони з поширеним ожирінням.