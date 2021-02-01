До батьків Лероса приходила поліція — нардеп там не прописаний

https://racurs.ua/ua/n149793-do-batkiv-opalnogo-geo-lerosa-pryhodyla-policiya-nardep-tam-ne-propysanyy.html

Ракурс

Нардепа Гео Лероса поліція шукала в помешканні його батьків. Нардеп там не прописаний, він вважає, що у такий спосіб влада тисне на нього.

Сестра Лероса відмовилась спілкуватися із дільничним, який намагався через двері з’ясувати, чи часто нардеп буває за цією адресою і чи зберігає він тут зброю?

Я не від кого не ховаюсь, всі знають де мене знайти. Тиснути/залякувати моїх батьків це низько, хоча і прогнозовано, коли правоохоронні органи в руках Татарова, — написав Лерос на своїй сторінці у Facebook.

Лерос навесні 2020 року вирішив боротися з корупцією на найвищому рівні, звинувативши у ній, зокрема, і главу Офісу президента Андрія Єрмака. ОП такої діяльності не оцінив і рішенням більшості депутатів владної фракції Лероса з неї виключили.

29 січня 2021 року Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження за опублікованими нардепом Гео Леросом аудіозаписами з голосами (ймовірно) народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка та Дениса Комарницького.

Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Зеленський і голова його офісу Єрмак покривають корупційні дії колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київраді Дениса Комарницького.