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Погода в Карпатах 2 лютого прогнозується сонячна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до −3° морозу, а вдень температура сягне +4°
тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 2 лютого прогнозується переважно спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.
В середині тижня в більшості областей України потеплішає, а в кінці тижня, впродовж вихідних, знову підсиляться морози.
Погода на 2 лютого. Фото: Istock
До −11 морозу на заході та дощі на сході — погода на 2 лютого (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n149794-do-11-morozu-na-zahodi-ta-doschi-na-shodi-pogoda-na-2-lutogo-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 2 лютого очікується переважно сонячна та морозна, схід України накриють дощі. Температура повітря вдень прогнозується переважно вище нуля, у Криму температура досягне позначки +13°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від −5° до +13°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 2 лютого буде сонячною та морозною. Вночі повітря досягне позначки −10°, а вдень температура триматиметься на рівні від −3° до −5° морозу.
Погода в Харкові в найближчу добу очікується плюсова та дощова. Температура повітря вночі складе від +2° до +4°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +6°.
Погодні умови в Одесі очікуються хмарні, без опадів. Температура повітря буде відносно теплою. Так, повітря вночі сягне −2° морозу, а вдень повітря прогріється до +4°.
Погода у Львові завтра прогнозується сонячна вдень та морозна вночі. Температурні показники будуть такими: уночі −2…-4° морозу, а вдень +5…+7° тепла.
Погода в Карпатах 2 лютого прогнозується сонячна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до −3° морозу, а вдень температура сягне +4°
тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 2 лютого прогнозується переважно спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.
Синоптики повідомляють, що у вівторок циклон, який вирував в Україні останніми днями, піде далі, а його місце тимчасово займе антициклон. У зв’язку з цим завтра в більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише циклонічний вплив ще відчуватимуть південна та східна частини, там переважатимуть дощі.
В середині тижня в більшості областей України потеплішає, а в кінці тижня, впродовж вихідних, знову підсиляться морози.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах в другій половині дня 31 січня в районі полонини Драгобрат, розташованій у Рахівському районі Закарпатської області, заблукали п’ятеро туристів. Усіх їх вдалося врятувати.
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