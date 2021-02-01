Погода на 2 лютого. Фото: Istock

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Погода в Україні 2 лютого очікується переважно сонячна та морозна, схід України накриють дощі. Температура повітря вдень прогнозується переважно вище нуля, у Криму температура досягне позначки +13°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −5° до +13°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 2 лютого буде сонячною та морозною. Вночі повітря досягне позначки −10°, а вдень температура триматиметься на рівні від −3° до −5° морозу.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується плюсова та дощова. Температура повітря вночі складе від +2° до +4°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +6°.

Погодні умови в Одесі очікуються хмарні, без опадів. Температура повітря буде відносно теплою. Так, повітря вночі сягне −2° морозу, а вдень повітря прогріється до +4°.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна вдень та морозна вночі. Температурні показники будуть такими: уночі −2…-4° морозу, а вдень +5…+7° тепла.

Погода в Карпатах 2 лютого прогнозується сонячна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до −3° морозу, а вдень температура сягне +4° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 2 лютого прогнозується переважно спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.





Синоптики повідомляють, що у вівторок циклон, який вирував в Україні останніми днями, піде далі, а його місце тимчасово займе антициклон. У зв’язку з цим завтра в більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише циклонічний вплив ще відчуватимуть південна та східна частини, там переважатимуть дощі.

В середині тижня в більшості областей України потеплішає, а в кінці тижня, впродовж вихідних, знову підсиляться морози.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах в другій половині дня 31 січня в районі полонини Драгобрат, розташованій у Рахівському районі Закарпатської області, заблукали п’ятеро туристів. Усіх їх вдалося врятувати.