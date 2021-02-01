Зеленский. Фото: Наша Рада

https://racurs.ua/n149799-nakazat-nikaragua-sankciyami-trebuet-zelenskiy-detali.html

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Санкции против Никарагуа хочет ввести президент Украины Владимир Зеленский. Он внес соответствующее постановление № 4689 в Верховную Раду.

Введение санкций обусловлено назначением «почетного консула» в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Сообщается, что Зеленский просит нардепов принять решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении республики Никарагуа». Документ был зарегистрирован в парламенте сегодня, 1 февраля.

Как известно, консульство в аннексированом Россией Крыму впервые открылось 10 ноября. Первой страной-партнером Крыма стала Никарагуа. Должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии украинского полуострова.

Никарагуа — одна из стран, которые регулярно не голосуют за резолюцию ООН, инициируемую Украиной, по признанию России страной-оккупантом из-за аннексии Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что в августе украинское Министерство иностранных дел уже направляло ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении против нее санкций. Украинские дипломаты отметили, что это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций ООН.