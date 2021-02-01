Венецианка сообщила, когда предоставит заключение о проекте решения кризиса в КСУ

КСУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149800-venecianka-soobschila-kogda-predostavit-zakluchenie-o-proekte-resheniya-krizisa-v-ksu.html

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Кризис в Конституционном суде Украины (КСУ) привел к коллапсу в Украине. Венецианская комиссия запланировала выдать заключение по законопроекту № 4533 «О конституционной процедуре» и альтернативного ему проекту уже 19−20 марта.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря со ссылкой на документ.

Сообщается, что законопроект предлагает согласовать в соответствии со статьей 153 Конституции порядок осуществления КСУ своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел, постановление и выполнение его решений, а также предоставление выводов.

До этого Украина обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой предоставить разъяснение по двум законопроектам, касающихся работы КСУ. Этот запрос является продолжением рекомендаций Венецианки, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой КСУ после октябрьского решения суда, которые были предоставлены на запрос президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что конституционный кризис, спровоцированный недавним решением Конституционного суда Украины (КСУ) относительно электронного декларирования, продолжается. Судьи КСУ поддерживают законопроект № 4304, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, и готовы объяснить свое решение относительно электронного декларирования.