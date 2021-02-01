Поддержать новое правописание пришли активисты под ОАСК. Фото: Укринформ

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Акцию протеста против отмены нового украинского правописания устроили в Киеве.

В понедельник, 1 февраля, около полусотни активистов пришли под здание Окружного административного суда города Киева. Они устроили митинг «Проект: правописанию-2019! быть» против решения ОАСК от 28 января 2021 года, которым служители Фемиды отменили новое украинское правописание. Об этом сообщает «Укринформ».

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «А можно отменить иродов в мантиях?», «ОАСК / логика 1:0», «Траектория, объект, субъект, проект — языковая норма», «Стыд ОАСК; редакции правописания 2019-го быть!», «Сегодня ОАСК отменил правописание — 2019; завтра — ОАСК отменил теорему Виета», «В ОАСК сидят Индюки без чести и достоинства», «Защитим украинский язык», «Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отбирает язык (Лина Костенко)», «Правописанию — 2019 быть!», «Лингвоцид».

Отмечается, что на митинге присутствовали представители «Движения сопротивления капитуляции», студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.

Напомним, Окружной административный суд Киева 28 января отменил новое украинское правописание, который ввел Кабинет министров постановлением № 437 «Вопросы украинского правописания». Истцом выступила мать ученицы из Херсона. Адвокат истца заявил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, так как подобное просто не является его компетенцией. Также отмечалось, что во время рассмотрения дела выяснилось, что «языковая комиссия» имела существенные споры, и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно был утверждено правительством.

Новое украинское правописание начало действовать в Украине с 3 июня. В правительстве заявляли, что над его созданием работала комиссия ученых.