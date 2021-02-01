Разумков снялся в помпезном видео к открытию новой сессии Рады

https://racurs.ua/n149771-razumkov-snyalsya-v-pompeznom-video-k-otkrytiu-novoy-sessii-rady.html

Ракурс

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков стал героем пиарного видеоролика, который посвятили открытию новой сессии парламента.

Видео показывает, как Разумков едет на работу в Раду в лимузине, заходит в здание на улице Грушевского в Киеве, позирует в своем кабинете и в президиуме парламента.

В конце ролика спикер приветствует и приглашает нардепов к работе.

Напомним, что на прошлой неделе Разумков объявил о закрытии четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Пятая сессия Верховной Рады девятого созыва начнет свою работу во вторник, 2 февраля.

В конце 2020 года Разумкову пришлось публично отрицать конфликт с Офисом президента из-за якобы собственных президентских амбиций и несогласия с отдельными действиями Банковой.

В 2021 году он был, в частности, против назначения Юрия Витренко в правительство. В ноябре 2020 года Разумков предложил собственный вариант выхода из кризиса, связанного с КСУ. Впрочем, узнаваемость спикера все еще незначительна в украинском обществе.