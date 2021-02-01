Разумков знявся у помпезному відео до відкриття нової сесії Ради, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n149771-razumkov-znyavsya-u-pompeznomu-video-do-vidkryttya-novoyi-sesiyi-rady.html

Ракурс

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков став героєм піарного відеоролика, який присвятили відкриттю нової сесії парламенту.

Відео показує, як Разумков їде на роботу у Раду у лімузині, заходить в будівлю на вулиці Грушевського у Києві, позує у своєму кабінеті та у президії парламенту.

Наприкінці ролика спікер вітається і запрошує нардепів до роботи.

Нагадаємо, що минулого тижня голова Верховної Ради оголосив про закриття четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

П’ята сесія Верховної Ради дев’ятого скликання розпочне свою роботу 2 лютого.

Наприкінці 2020 року Разумкову довелося публічно заперечувати конфлікт із Офісом президента через буцімто власні президентські амбіції та незгоду із окремими діями Банкової. У 2021 році він був, зокрема, проти призначення Юрія Вітренка в уряд. У листопаді 2020 року Разумков запропонував власний варіант виходи із кризи, пов’язаної з КСУ. Утім, впізнаваність спікера все ще незначна в українському суспільстві.