Зеленський проти Разумкова — спікер Ради розповів про свої амбіції, фото — Гордон

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував історію із вирішенням проблеми Конституційного суду. Експерти і ЗМІ писали про те, що законопроект, який подав у парламент Разумков і який ухвалили нардепи, посилив конфлікт по лінії Зеленський — Разумков.

Спікер в інтерв’ю «Українській правді» повідомив, що «не розуміє, про який конфлікт йдеться».

Якщо ви говорите про ситуацію з Конституційним судом, я думаю, що всі зайняли державницьку позицію, — заявив Разумков.

Він регулярно спілкується із президентом, наприклад, мав розмову минулого тижня під час засідання фракції «Слуги народу». Разумков назвав відносини із Зеленським «нормальними, робочими».

Він повернувся і до інтерв’ю німецькій пресі, у якому назвав себе «майже президентом». Разумков пояснив, що йшлося виключно про те, що у ФРН президентом називають й очільника Бундестагу.

Про президентські амбіції спікер був небагатослівним.

Не думаю, що зараз варто оцінювати електоральні перспективи на будь-якій і з посад, в тому числі голови Верховної Ради. Я думаю, що варто говорити про те, що ти робиш сьогодні, і чи відповідаєш ти тій посаді, яка є сьогодні, — повідомив голова Ради.

Він дав зрозуміти, що рівно ставиться до того, що в рейтингу довіри українців опинився вище за чинного президента. Разумков повідомив, що «буде робити і далі так, щоб його рівень довіри хоча б не падав».