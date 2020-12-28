Зеленский против Разумкова — спикер Рады рассказал о своих амбициях, фото — Гордон

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал историю с решением проблемы Конституционного суда. Эксперты и СМИ писали о том, что законопроект, который подал в парламент Разумков и который приняли нардепы, усилил конфликт по линии Зеленский — Разумков.

Спикер в интервью «Украинской правде» сообщил, что «не понимает, о каком конфликте идет речь».

Если вы говорите о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию, — заявил Разумков.

Он регулярно общается с президентом, например, разговаривал на прошлой неделе во время заседания фракции «Слуги народа». Разумков назвал отношения с Зеленским «нормальными, рабочими».

Он вернулся и к интервью немецкой прессе, в котором назвал себя «почти президентом». Разумков пояснил: речь шла исключительно о том, что в ФРГ президентом называют и главу Бундестага.

О президентских амбициях спикер был немногословен.

Не думаю, что сейчас стоит оценивать электоральные перспективы, в том числе председателя Верховной Рады. Я думаю, что стоит говорить о том, что ты делаешь сегодня, и отвечаешь ли ты той должности, которая есть сегодня, — сообщил председатель Рады.

Он дал понять, что ровно относится к тому, что в рейтинге доверия Украинская оказался выше действующего президента. Разумков сообщил, что будет стремиться к тому, «чтобы его уровень доверия хотя бы не падал».