Эсминец «Дональд Кук», фото: Public Domain Archive

https://racurs.ua/n149770-rossiyskiy-bombardirovschik-proletel-na-maloy-vysote-ryadom-s-esmincem-ssha-v-chernom-more-video.html

Ракурс

В Черном море российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на малой высоте рядом с эсминцем США USS Donald Cook.

Об этом 31 января сообщила пресс-служба Шестого флота США, опубликовав видео, на котором можно увидеть пролет российского самолета на небольшом расстоянии от эсминца.

В сообщении отмечается, что эсминец в тот момент находился в международных водах.

ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе, — отмечается в сообщении.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, �� #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Стоит добавить, что это не первый подобный инцидент в Черном море. Так, 14 апреля 2014 года российский Су-24 12 раз пролетел мимо эсминца «Дональд Кук».

Российские пропагандисты после этого инцидента распространили фейк о том, что самолету благодаря имеющийся средствам противоэлектронной борьбы якобы удалось вывести из строя эсминец. Кроме того, утверждалось, что команда «Дональда Кука» в результате этого инцидента якобы «потеряла боевой дух», а 27 моряков даже подали в отставку.

Напомним, в 2018 году российский разведывательный самолет Ту-142 на низкой высоте летал над американским военным кораблем «Маунт Уитни» в Норвежском море.