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Ракурс
Эсминец «Дональд Кук», фото: Public Domain Archive

Российский бомбардировщик пролетел рядом с эсминцем США в Черном море (ВИДЕО)

1 фев 2021, 12:02
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В Черном море российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на малой высоте рядом с эсминцем США USS Donald Cook.

Об этом 31 января сообщила пресс-служба Шестого флота США, опубликовав видео, на котором можно увидеть пролет российского самолета на небольшом расстоянии от эсминца.

В сообщении отмечается, что эсминец в тот момент находился в международных водах.

ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе, — отмечается в сообщении.

Стоит добавить, что это не первый подобный инцидент в Черном море. Так, 14 апреля 2014 года российский Су-24 12 раз пролетел мимо эсминца «Дональд Кук».


Российские пропагандисты после этого инцидента распространили фейк о том, что самолету благодаря имеющийся средствам противоэлектронной борьбы якобы удалось вывести из строя эсминец. Кроме того, утверждалось, что команда «Дональда Кука» в результате этого инцидента якобы «потеряла боевой дух», а 27 моряков даже подали в отставку.

Напомним, в 2018 году российский разведывательный самолет Ту-142 на низкой высоте летал над американским военным кораблем «Маунт Уитни» в Норвежском море.


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