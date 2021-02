В Черном море российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на малой высоте рядом с эсминцем США USS Donald Cook.

Об этом 31 января сообщила пресс-служба Шестого флота США, опубликовав видео, на котором можно увидеть пролет российского самолета на небольшом расстоянии от эсминца.

В сообщении отмечается, что эсминец в тот момент находился в международных водах.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, �� #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb