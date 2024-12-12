Трамп признал, что остановить войну за 24 часа труднее, чем он считал — Timehttps://racurs.ua/n202111-tramp-priznal-chto-ostanovit-voynu-za-24-chasa-trudnee-chem-on-schital-time.htmlРакурс
Дональд Трамп, обраний президент США, під час передвиборчої кампанії любив хвалитися тим, що йому вдалося укласти мирну угоду між рф та Україною за 24 години.
Під час особистої зустрічі він визнав, що це складніше, ніж він вважав, пише видання Times, яке сьогодні, 12 грудня, оголосило Трампа «Людиною року-2024».
Близький Схід — це легша проблема, ніж те, що відбувається з росією та Україною, — наголосив Трамп.
Кількість загиблих молодих солдатів, що лежать на полях усюди, вражає уяву. Це божевілля, що відбувається, — додав він.
Трамп також виступив проти завдання ударів ракетами американського виробництва вглиб території рф.
Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою, — зазначив він.
Водночас Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від України, заявив, що використовуватиме підтримку України з боку США як важіль тиску на росію в переговорах про припинення війни.
Я хочу досягти угоди, — наголосив він. — і єдиний спосіб досягти угоди — не відмовлятися від неї.
Джерело: Times