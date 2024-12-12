Дональд Трамп, фото: Rawpixel

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Дональд Трамп, обраний президент США, під час передвиборчої кампанії любив хвалитися тим, що йому вдалося укласти мирну угоду між рф та Україною за 24 години.

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Під час особистої зустрічі він визнав, що це складніше, ніж він вважав, пише видання Times, яке сьогодні, 12 грудня, оголосило Трампа «Людиною року-2024».

Близький Схід — це легша проблема, ніж те, що відбувається з росією та Україною, — наголосив Трамп.

Кількість загиблих молодих солдатів, що лежать на полях усюди, вражає уяву. Це божевілля, що відбувається, — додав він.

Трамп також виступив проти завдання ударів ракетами американського виробництва вглиб території рф.

Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою, — зазначив він.

Водночас Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від України, заявив, що використовуватиме підтримку України з боку США як важіль тиску на росію в переговорах про припинення війни.

Я хочу досягти угоди, — наголосив він. — і єдиний спосіб досягти угоди — не відмовлятися від неї.

Джерело: Times