У Чорному морі російський фронтовий бомбардувальник Су-24 пролетів на малій висоті поруч з есмінцем США USS Donald Cook.

Про це 31 січня повідомила прес-служба Шостого флоту США, опублікувавши відео, на якому можна побачити проліт російського літака на невеликій відстані від есмінця.

У повідомленні зазначається, що есмінець в той момент перебував у міжнародних водах.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, �� #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb