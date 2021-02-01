Есмінець «Дональд Кук», фото: Public Domain Archive

https://racurs.ua/ua/n149770-rosiyskyy-bombarduvalnyk-proletiv-na-maliy-vysoti-poruch-z-esmincem-ssha-v-chornomu-mori-video.html

Ракурс

У Чорному морі російський фронтовий бомбардувальник Су-24 пролетів на малій висоті поруч з есмінцем США USS Donald Cook.

Про це 31 січня повідомила прес-служба Шостого флоту США, опублікувавши відео, на якому можна побачити проліт російського літака на невеликій відстані від есмінця.

У повідомленні зазначається, що есмінець в той момент перебував у міжнародних водах.

ВМС США проводять регулярні операції у Чорному морі, щоб забезпечити безпеку партнерів НАТО та стабільність у регіоні, — зазначається в повідомленні.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, �� #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Варто додати, що це не перший такий інцидент у Чорному морі. Так, 14 квітня 2014 року російський Су-24 12 разів пролетів повз есмінець «Дональд Кук».

Російські пропагандисти після цього інциденту поширили фейк про те, що літаку завдяки наявний засобам протиелектронної боротьби нібито вдалося вивести з ладу есмінець. Крім того, стверджувалася, що команда «Дональда Кука» внаслідок цього інциденту нібито «втратила бойовий дух», а 27 моряків і взагалі подали у відставку.

Нагадаємо, у 2018 році російський розвідувальний літак Ту-142 на низькій висоті літав над американським військовим кораблем «Маунт Уїтні» у Норвезькому морі.