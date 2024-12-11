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Ракурс
США готують нові санкції щодо експорту нафти з росією, - Bloomberg

США готують нові санкції щодо експорту нафти з росією, — Bloomberg

11 гру 2024, 08:48
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Адміністрація президента Джозефа Байдена може посилити санкції Сполучених Штатів проти експорту російської нафти.


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Bloomberg уточнює, що деталі можливих нових санкцій все ще опрацьовуються, але команда Джо Байдена розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.

У публікації вказують, що обговорення підкреслюють, що команда Байдена з більшою готовністю йде на ризик у протистоянні з росією, оскільки вона готується до відходу, особливо після того, як попередні зусилля, спрямовані на обмеження енергетичних доходів Кремля, дали неоднозначні результати, а середні ціни на бензин у США досягли найнижчого рівня з середини 2021 року.

В останні тижні адміністрація також перейшла до збільшення військової та фінансової підтримки України на тлі невизначеності з приводу можливих дій Трампа щодо Києва, пише Bloomberg.

Одним із варіантів можуть стати обмеження, аналогічні чинним у відношенні іранської нафти, однак це пов’язано з ризиком, і подібні санкції можуть призвести до різкого зростання цін на нафту і напруженості в світовій економіці, зазначає агентство.

Джерело: Ракурс


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