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Украина, вероятно, не будет получать такую помощь как раньше — Трампhttps://racurs.ua/n201980-ukraina-veroyatno-ne-budet-poluchat-takuu-pomosch-kak-ranshe-tramp.htmlРакурс
Новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC припустив, що Україна після його повернення на посаду, «ймовірно», не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.
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Також Трамп заявив, що активно намагається закінчити війну, «якщо це можливо».
Крім того, за словами Трампа, він підтримуватиме членство США в НАТО лише якщо європейські союзники «платитимуть за своїми рахунками».
Джерело: NBC
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