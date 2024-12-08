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Дональд Трамп

Украина, вероятно, не будет получать такую ​​помощь как раньше — Трамп

8 дек 2024, 20:44
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Новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC припустив, що Україна після його повернення на посаду, «ймовірно», не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.


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Також Трамп заявив, що активно намагається закінчити війну, «якщо це можливо».

Крім того, за словами Трампа, він підтримуватиме членство США в НАТО лише якщо європейські союзники «платитимуть за своїми рахунками».

Джерело: NBC


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