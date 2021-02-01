Підтримати новий правопис прийшли активісти під ОАСК. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Акцію протесту проти скасування нового українського правопису влаштували у Києві.

У понеділок, 1 лютого, близько півсотні активістів прийшли під будівлю Окружного адміністративного суду міста Києва. Вони влаштували мітинг «Проєкт: правопису-2019 бути!» проти рішення ОАСК від 28 січня 2021 року, яким служителі Феміди скасували новий український правопис. Про це повідомляє «Укрінформ».

Учасники акції тримали у руках плакати із написами: «А можна скасувати иродів у мантіях?», «ОАСК / логіка 1:0», «Траєкторія, об'єкт, суб'єкт, проєкт — мовна норма», «Сором ОАСК; Редакції правопису 2019-го бути!», «Сьогодні ОАСК скасував правопис — 2019; завтра — ОАСК скасував теорему Вієта», «В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ», «Захистимо українську мову», «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)», «Правопису — 2019 бути!», «Лінгвоцид».

Зазначається, що на мітингу були присутні представники «Руху опору капітуляції», студенти інших ВНЗ, зокрема з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка тощо.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня скасував новий український правопис, який запровадив Кабінет міністрів постановою № 437 «Питання українського правопису». Позивачем виступила матір учениці з Херсону. Адвокат позивача заявив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією. Також наголошувалося, що під час розгляду справи з’ясувалося, що «мовна комісія» мала суттєві суперечки, та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом.

Новий український правопис почав діяти в Україні з 3 червня. В уряді заявляли, що над його створенням працювала комісія науковців.