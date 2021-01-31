Один з нових штамів коронавірусу виявився стійким до вакцин

Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

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Вакцина від коронавірусу може виявитися неефективною проти нових штамів коронавірусу. Дані останніх клінічних випробувань двох вакцин показали, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

Однак ця мутація вірусу поки залишається рідкісною. Про це повідомляє Reuters.

Вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson виявилися менш ефективними у запобіганні коронавірусу серед учасників випробувань у Південній Африці, де новий штам вірусу широко поширений, у порівнянні з іншими країнами.

Згідно з результатами дослідження, вакцина компанії Novavax ефективна на 50% у запобіганні коронавірусу. Це значно менше, у порівнянні з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник склав 89,3%.

Натомість у США, де про «південноафриканський» штам повідомили лише на цьому тижні, ефективність досягла 72%, у порівнянні з лише 57% у Південній Африці, де новим штамом COVID-19 люди інфікуються у 95% випадках.

Зауважимо, що цей вірус виявили лише наприкінці 2020 року південноафриканські дослідники. Новий різновид коронавірусу став головною причиною другої хвилі коронавірусу в країні — на початку січня кількість нових випадків інфекції у ПАР перевищила 21 тисячу щодня.

«Південноафриканський штам» є одним із кількох нових варіантів коронавірусу, які викликали занепокоєння у світі. Зокрема, різновид, який виявили у Великій Британії, призвів до жорсткого карантину. У Pfizer наголошували, що їхня вакцина, ймовірно, ефективна проти нових штамів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу виробника Johnson & Johnson показала 66% ефективність у запобіганні помірного і важкого перебігу коронавірусу під час третьої фази клінічних досліджень. Рівень ефективності вакцини у препарату нижчий, ніж в аналогів, розроблених BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca.