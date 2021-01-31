Один из новых штаммов коронавируса оказался устойчивым к вакцинам

Вакцина от коронавируса. Фото: Istock

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Вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной против новых штаммов коронавируса. Данные последних клинических испытаний двух вакцин показали, что зафиксированный в Южной Африке новый штамм коронавируса устойчив к антителам, которые содержат вакцины.

Однако эта мутация вируса пока остается редкой. Об этом сообщает Reuters.

Вакцины от компаний Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались менее эффективными в предотвращении коронавируса среди участников испытаний в Южной Африке, где новый штамм вируса широко распространен, по сравнению с другими странами.

Согласно результатам исследования, вакцина компании Novavax эффективна на 50% в предотвращении коронавируса. Это значительно меньше, по сравнению с результатами исследований в Великобритании, где этот показатель составил 89,3%.

В то же время в США, где о «южноафриканском» штамме сообщили только на этой неделе, эффективность достигла 72%, по сравнению с лишь 57% в Южной Африке, где новым штаммом COVID-19 люди инфицируются в 95% случаях.

Отметим, что этот вирус был обнаружен лишь в конце 2020 года южноафриканскими исследователи. Новая разновидность коронавируса стал главной причиной второй волны коронавируса в стране — в начале января количество новых случаев инфекции в ЮАР превысило 21 тыс. ежедневно.

«Южноафриканский штамм» является одним из нескольких новых вариантов коронавируса, которые вызвали беспокойство в мире. В частности, разновидность, которую обнаружили в Великобритании, привела к жесткому карантину. В Pfizer отмечали, что их вакцина, вероятно, эффективна против новых штаммов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса производителя Johnson & Johnson показала 66% эффективность в предотвращении умеренного и тяжелого течения коронавируса во время третьей фазы клинических исследований. Уровень эффективности вакцины у препарата ниже, чем у аналогов, разработанных BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.