Коронавирус. Фото: Istock

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Осложнения коронавируса можно избежать, считают ученые. Исследователи из медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре выяснили, что присутствие в организме Т-клеток, специфичных для коронавируса, на ранних стадиях заболевания способно предотвратить осложнения.

Оказалось, что у больных с легкими симптомами наблюдается индукция Т-клеток, которые выделяют интерферон-гамма. Об этом сообщает MedicalXpress.



Исследователи проанализировали изменения вирусологических и иммунологических параметров у 12 пациентов, которые болели коронавирусом, от начала заболевания до выздоровления или смерти. Результаты наблюдений показывают, что вакцина от коронавируса, вероятно, будет более эффективной в том случае, если она способствует общей индукции не только антител, а и Т-клеток, специфичных к коронавирусу.

Это важное исследование способствует нашему пониманию иммунного ответа против коронавируса. Оно имеет далеко идущие последствия, в том числе для разработки вакцины от коронавируса и последующего мониторинга ответа на вакцину, — сказал профессор команды ученых Патрик Кейси.



Сообщается, что в настоящее время команда изучает большее количество симптомных пациентов с COVID-19 с различной степенью тяжести заболевания, чтобы дополнительно подтвердить свои выводы.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной против новых штаммов коронавируса. Данные последних клинических испытаний двух вакцин показали, что зафиксированный в Южной Африке новый штамм коронавируса устойчив к антителам, которые содержат вакцины. Однако эта мутация вируса пока остается редкой.