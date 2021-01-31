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Дубінський хоче сам порахувати голоси за своє виключення з фракції. Фото: Громадське
Дубінський хоче сам порахувати голоси за своє виключення з фракції (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n149751-dubinskyy-hoche-sam-porahuvaty-golosy-za-svoie-vykluchennya-z-frakciyi-dokument.htmlРакурс
Олександр Дубінський оголосив, що проводить паралельний підрахунок голосів депутатів фракції «Слуга народу» щодо його виключення.
Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключенню з фракції, — написав він у своєму телеграм-каналі.
Дубінський заявив, що надіслав усім депутатам фракції листи через електронну пошту і систему СЕДО, в яких просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію з питання виключення Дубінського з фракції.
Нагадаємо, більшість «слуг» проголосували за виключення Дубінського з фракції.
Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції «Слуга народу».
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