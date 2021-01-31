Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дубінський хоче сам порахувати голоси за своє виключення з фракції. Фото: Громадське

Дубінський хоче сам порахувати голоси за своє виключення з фракції (ДОКУМЕНТ)

31 січ 2021, 19:37
999

Олександр Дубінський оголосив, що проводить паралельний підрахунок голосів депутатів фракції «Слуга народу» щодо його виключення.

Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключенню з фракції, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Дубінський заявив, що надіслав усім депутатам фракції листи через електронну пошту і систему СЕДО, в яких просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію з питання виключення Дубінського з фракції.


Нагадаємо, більшість «слуг» проголосували за виключення Дубінського з фракції.

Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів