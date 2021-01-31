Дубінський хоче сам порахувати голоси за своє виключення з фракції. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n149751-dubinskyy-hoche-sam-porahuvaty-golosy-za-svoie-vykluchennya-z-frakciyi-dokument.html

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Олександр Дубінський оголосив, що проводить паралельний підрахунок голосів депутатів фракції «Слуга народу» щодо його виключення.

Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключенню з фракції, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Дубінський заявив, що надіслав усім депутатам фракції листи через електронну пошту і систему СЕДО, в яких просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію з питання виключення Дубінського з фракції.

Нагадаємо, більшість «слуг» проголосували за виключення Дубінського з фракції.

Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції «Слуга народу».