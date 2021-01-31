Протести в Росії. Фото: Медуза

https://racurs.ua/ua/n149750-protesty-v-rosiyi-ponad-4-tys-zatrymanyh-sylovyky-b-ut-ludey-foto-video.html

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Протести в Росії на підтримку Навального супроводжуються жорсткими затриманнями, правозахисники повідомляють про 4 тис. 567 арештів.

Найбільша кількість затриманих у Москві — 1 тис. 357 осіб, повідомляє «ОВД-інфо».

У Санкт-Петербурзі затримали 950 людей, у Красноярську — 194, у Владивостоці — 122, Новосибірську — 103 особи.

Російські ЗМІ публікують кадри жорстких затримань. Так, наприклад, в Уфі затримали пенсіонерку. П’ятеро поліцейських то піднімаючи, то опускаючи, тягли жінку до автозака.

У Челябінську під час розгону акції силовики зламали руку 65-річній пенсіонерці.

Також проти протестувальників почали застосовувати електрошокери та газ.

У Петербурзі ОМОН витіснив протестувальників з Піонерської площі за будівлю театру. До цього площа була повністю заповнена людьми, відбулися жорсткі затримання.

До цього група омонівців накинулася на людину у білій футболці з написом «Путін лох», інші затримання проходили точково.

У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену.

За даними Спілки журналістів Росії, було затримано понад 80 журналістів, які висвітлювали акції протесту. Більшість з них відпустили.

На тлі сьогоднішніх акцій протесту невідомий чоловік намагався вчинити самогубство у центрі Москви.

Це сталося недалеко від станції метро «Тверська», першими на допомогу чоловіку прийшли перехожі. Чоловік залишився живий, йому надають допомогу.

Нагадаємо, протести проти путінського режиму розгорілися у 142 російських містах, ще десятки акцій солідарності проходять за кордоном.