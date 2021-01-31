Збірна України завоювала ще одну медаль на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України завоювала третє місце на чемпіонаті Європи з біатлону. Фото: IBU

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Збірна України стала бронзовим призером в змішаній естафеті, яка 31 січня відбулася на чемпіонаті Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй.

За українську команду бігли Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима, повідомляє Biathlon.com.ua.

Загалом українці використали десять додаткових патронів на вогневих рубежах, зумівши уникнути потрапляння на штрафні кола.

Перемогу здобула команда Норвегії, друге місце отримала Німеччина.

Результати змішаної естафети:

Норвегія (1+7) 1:01:23.7; Німеччина (0+7) +30.5; Україна (0+10) +52.5; Литва (0+5) +1:02.4; Італія (0+10) +1:14.5; Австрія (0+3) +1:14.5.

За підсумками чемпіонату Європи Україна посіла четверте загальнокомандне місце.

Наступним стартом у біатлоністів буде чемпіонат світу, який 10−21 лютого прийматиме Словенія.

Нагадаємо, «бронза» у змішаній естафеті — третя медаль України на цьому чемпіонаті Європи.

Раніше Анастасія Меркушина принесла Україні «срібло» в індивідуальній гонці, а Артем Прима завоював «золото» в гонці переслідування.