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Ракурс
Хто не отримає субсидію в 2021 році. Фото: korrespondent.net

Хто не отримає субсидію в 2021 році, розповіли у Мінсоцполітики (ІНФОГРАФІКА)

31 січ 2021, 17:10
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Фінансування субсидій в Україні хочуть збільшити у Міністерстві соціальної політики.

Наразі програма субсидій становить 36,6 млрд грн. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.

На виплати потрібно збільшити фінансування приблизно на 10 млрд грн.

З початку 2021 року у зв’язку з децентралізацією змінюються підходи до реалізації жителями територіальних громад права на соціальний захист.

З 1 січня всі звернення щодо призначення різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадяни мають подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які забезпечують їх передачу до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій.

Виняток становлять лише документи, що надсилаються поштою або подаються в електронному вигляді.


Хто не отримає субсидію в 2021 році. Інфографіка: Finance.ua

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект № 4672, який стосується компенсацій у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Джерело: Ракурс


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