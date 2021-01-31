Хто не отримає субсидію в 2021 році. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n149748-hto-ne-otrymaie-subsydiu-v-2021-roci-rozpovily-u-minsocpolityky-infografika.html

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Фінансування субсидій в Україні хочуть збільшити у Міністерстві соціальної політики.

Наразі програма субсидій становить 36,6 млрд грн. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.

На виплати потрібно збільшити фінансування приблизно на 10 млрд грн.

З початку 2021 року у зв’язку з децентралізацією змінюються підходи до реалізації жителями територіальних громад права на соціальний захист.

З 1 січня всі звернення щодо призначення різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадяни мають подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які забезпечують їх передачу до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій.

Виняток становлять лише документи, що надсилаються поштою або подаються в електронному вигляді.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект № 4672, який стосується компенсацій у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.