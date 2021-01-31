Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кто не получит субсидию в 2021 году. Фото: korrespondent.net

Кто не получит субсидию в 2021 году, рассказали в Минсоцполитики (ИНФОГРАФИКА)

31 янв 2021, 17:10
999

Финансирование субсидий в Украине хотят увеличить в Министерстве социальной политики.

Сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

На выплаты нужно увеличить финансирование примерно на 10 млрд грн.

С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.

С 1 января все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций.

Исключение составляют только документы, отправляемые по почте или подаваемые в электронном виде.


Кто не получит субсидию в 2021 году. Инфографика: Finance.ua

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 4672, который касается компенсаций в связи с повышением тарифов на электрическую энергию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров