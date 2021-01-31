Кто не получит субсидию в 2021 году, рассказали в Минсоцполитики (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149748-kto-ne-poluchit-subsidiu-v-2021-godu-rasskazali-v-minsocpolitiki-infografika.htmlРакурс
Финансирование субсидий в Украине хотят увеличить в Министерстве социальной политики.
Сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
На выплаты нужно увеличить финансирование примерно на 10 млрд грн.
С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.
С 1 января все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций.
Исключение составляют только документы, отправляемые по почте или подаваемые в электронном виде.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 4672, который касается компенсаций в связи с повышением тарифов на электрическую энергию.