Владимир Зеленский. Фото: ua.news/ua

https://racurs.ua/n149747-djuliani-sovetoval-zelenskomu-byt-ostorojnym-novye-detali-skandalnogo-razgovora-s-trampom.html

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Соратники Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами поделились воспоминаниями о контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани летом 2019 года и его давлении на украинского президента.

В июле 2019 президент США Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой «Слуги народа» на парламентских выборах, сообщает The Washington Post.

Этот разговор стал ключевым в истории большого политического скандала, разразившегося в Соединенных Штатах — тогда Трамп якобы очень настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование деятельности Данкана Хантера, сына Джо Байдена.

Перед этим, также в июле 2019 года, состоялся телефонный разговор между Джулиани и Андреем Ермаком, который ранее был одним из главных помощников Зеленского, а теперь является главой его администрации.

Ермак сказал, что этот разговор был первым прямым контактом между Джулиани и администрацией Зеленского и до сих пор о нем говорили только в общих чертах.

Целью Джулиани, согласно сообщению, было то, чтобы Зеленский «подтолкнул» расследование в отношении сына Джо Байдена, чтобы найти в его действиях в Украине коррупционную составляющую.

Инсайдер в окружении Зеленского, который согласился говорить на условиях анонимности, заявил, что тон и действия Джулиани во время его контактов с высокопоставленными украинскими чиновниками были агрессивными и угрожающими, однако украинцы, по его словам, отказались «играть в эту игру».

Игорь Новиков, работавший советником президента Украины, рассказал, что соратники Зеленского старались как можно дольше избегать контактов с Джулиани. Однако в конце июня 2019 года они поняли, что ничего не смогут достичь с Трампом, а не поговорив сначала с Джулиани.

Новиков заявил, что беседа длилась больше 40 минут, в течение которых Джулиани пояснил, что он хотел бы от украинской власти.

В списке желаний Джулиани, по словам Новикова, было объявление Зеленского о начале расследования по «Бурисме» и обвинения в том, что некоторые украинские чиновники сговорились для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

По словам Новикова, Джулиани посоветовал Зеленскому «быть осторожным» с окружающими его людьми, иначе он может оказаться «в беде».

После этого состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Однако тон американцев изменился после этого звонка. Вероятно, Трамп не услышал от Зеленского «того, что хотел услышать».

Некоторые помощники Зеленского сейчас считают, что было ошибкой контактировать с Джулиани. Но отказ Украины от требований Джулиани и Трампа помог Украине не быть замешанной во внутренние дела США.

Источник в окружении Зеленского отмечает, что в случае, если бы Зеленский принял требования Трампа, то президентские выборы в США в 2020 году «были бы совсем другими».

В начале сентября 2019 года издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял Зеленского начать расследование против политического оппонента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.

Напомним, Владимир Зеленский признался, что испытывает чувство злости к экс-президенту США Дональду Трампу.