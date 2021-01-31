Дожди, гололед и сильный снег — погода в Украине на 1 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n149746-dojdi-gololed-i-silnyy-sneg-pogoda-v-ukraine-na-1-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 1 февраля ухудшится — в северных и центральных областях ожидается значительный снег.
Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15−20 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.
На дорогах северных, центральных, Харьковской областей будет гололедица (І уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве ожидается со снегом днем и ночью. Температура воздуха ночью составит 5−7° мороза, днем — 2−4° ниже нуля.
Погода в Харькове тоже будет со снегом. Ночью будет 2−4° мороза, а днем — 6−8° тепла.
Погода в Одессе ожидается теплая, ночью прогнозируют дождь, а днем ожидается снег. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем — 5−7° тепла.
Погода во Львове будет без существенных осадков. Ночью столбики термометра покажут 8−10° ниже нуля, а днем будет 1−3° мороза.
Погода в Карпатах ожидается со снегом днем и ночью. Ночью температура воздуха будет 4−6° с отметкой минус, днем прогнозируют 0−2° мороза.
Прогноз погоды на 1 февраля опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Февраль дебютирует в Украине очередными снегопадами, мокрым снегом, налипанием мокрого снега, гололедом и даже дождем. Будет и мороз, и оттепель. 1 февраля в Украине снова ожидается активный циклон, — написала она.
На Севере, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях — снова осадки.
Ожидаются снегопады, снег будет смешиваться с мокрым снегом, в Харьковской, Одесской, Николаевской и в большинстве центральных областей будет преобладать дождь.
Северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская область, большинство Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожье, Донецкая, Луганская, Крым и Херсонская область осадков от циклона не получат.
Геомагнитная обстановка в Украине 1 февраля ожидается относительно спокойная, только вечером прогнозируют слабую магнитную бурю.