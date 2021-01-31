Погода в Украине. Фото: Pinterest

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Погода в Украине 1 февраля ухудшится — в северных и центральных областях ожидается значительный снег.

Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15−20 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей будет гололедица (І уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве ожидается со снегом днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью составит 5−7° мороза, днем ​​— 2−4° ниже нуля.

Погода в Харькове тоже будет со снегом. Ночью будет 2−4° мороза, а днем ​​— 6−8° тепла.

Погода в Одессе ожидается теплая, ночью прогнозируют дождь, а днем ​​ожидается снег. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​— 5−7° тепла.

Погода во Львове будет без существенных осадков. Ночью столбики термометра покажут 8−10° ниже нуля, а днем ​​будет 1−3° мороза.

Погода в Карпатах ожидается со снегом днем ​​и ночью. Ночью температура воздуха будет 4−6° с отметкой минус, днем ​​прогнозируют 0−2° мороза.

Прогноз погоды на 1 февраля опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Февраль дебютирует в Украине очередными снегопадами, мокрым снегом, налипанием мокрого снега, гололедом и даже дождем. Будет и мороз, и оттепель. 1 февраля в Украине снова ожидается активный циклон, — написала она.

На Севере, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях — снова осадки.

Ожидаются снегопады, снег будет смешиваться с мокрым снегом, в Харьковской, Одесской, Николаевской и в большинстве центральных областей будет преобладать дождь.

Северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская область, большинство Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожье, Донецкая, Луганская, Крым и Херсонская область осадков от циклона не получат.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 февраля ожидается относительно спокойная, только вечером прогнозируют слабую магнитную бурю.