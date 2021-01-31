Погода в Україні. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n149746-doschi-ojeledycya-ta-sylnyy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-1-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 лютого погіршиться — у більшості північних, центральних областях очікується значний сніг.

Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15−20 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

На дорогах північних, центральних, Харківської областей буде ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Києві очікується зі снігом вдень та вночі. Температура повітря вночі складе 5−7° морозу, вдень — 2−4° нижче нуля.

Погода в Харкові теж буде зі снігом. Вночі буде 2−4° морозу, а вдень — 6−8° тепла.

Погода в Одесі очікується тепла, вночі прогнозують дощ, а вдень очікується сніг. Вночі температура повітря складе від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 5−7° тепла.

Погода у Львові буде без істотних опадів. Вночі стовпчики термометра покажуть 8−10° нижче нуля, а вдень буде 1−3° морозу.

Погода в Карпатах очікується зі снігом вдень та вночі. Вночі температура повітря буде 4−6° з позначкою мінус, вдень прогнозують 0−2° морозу.

Прогноз погоди на 1 лютого опублікувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Лютий дебютує в Україні черговими снігопадами, мокрим снігом, налипанням мокрого снігу, ожеледицею і навіть дощем. Буде і мороз, і відлига. 1 лютого в Україну знову застрибує активний циклон, — написала вона.

На Півночі, на Харківщині, в Одеській та Миколаївській областях — знову опади.

Очікуються снігопади, сніг змішуватиметься із мокрим снігом, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в більшості центральних областей навіть переважатиме дощ.

Північно-західна частина України, Волинь, Рівненщина, більшість Львівщини та Закарпаття, а також південно-східна частина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Крим та переважна Херсонщина суттєвих опадів від циклону не отримають.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 лютого очікується відносно спокійна, лише ввечері прогнозують слабку магнітну бурю.