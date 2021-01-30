Зеленский признался о своей злости на Трампа. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n149720-zelenskiy-nemnogo-zol-na-trampa-podrobnosti-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, признался, что испытывает чувство злости к экс-президенту США Дональду Трампу.

Украинский лидер заявил, что «немного» зол на Трампа. Журналист программы Axios на американском телеканале HBO спросил: «Я вижу, вы злой на президента Трампа. Может быть, немного, да?». Зеленский ответил утвердительно. Об этом говорится на странице Axios в Twitter.

Немного, — отметил тот.

Отмечается, что полную версию интервью с Зеленским планируют обнародовать в воскресенье, 31 января.

.@jonathanvswan: «I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"

Ukrainian President @ZelenskyyUa: «A little bit.» #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Как известно, в сентябре 2019 года в Соединенных Штатах началось расследование о возможном импичменте Трампа. Это произошло после того, как один из сотрудников американской спецслужбы написал жалобу о давлении, которое Трамп, по его данным, оказывал на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

Заявлялось, что тогдашний президент требовал от украинской власти расследовать деятельность сына Байдена в украинской компании Burisma Group. Также сообщалось, что Трамп летом 2019 года заморозил военную помощь для Украины.

Уже в декабре Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. А 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

Напомним, сейчас Киев работает над реализацией приглашения американского президента Джо Байдена в Киев, а также над возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.