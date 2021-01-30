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Ракурс
Зеленский признался о своей злости на Трампа. Фото: Офис президента

Зеленский «немного зол» на Трампа — подробности (ВИДЕО)

30 янв 2021, 13:40
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Владимир Зеленский, президент Украины, признался, что испытывает чувство злости к экс-президенту США Дональду Трампу.

Украинский лидер заявил, что «немного» зол на Трампа. Журналист программы Axios на американском телеканале HBO спросил: «Я вижу, вы злой на президента Трампа. Может быть, немного, да?». Зеленский ответил утвердительно. Об этом говорится на странице Axios в Twitter.

Немного, — отметил тот.

Отмечается, что полную версию интервью с Зеленским планируют обнародовать в воскресенье, 31 января.

Как известно, в сентябре 2019 года в Соединенных Штатах началось расследование о возможном импичменте Трампа. Это произошло после того, как один из сотрудников американской спецслужбы написал жалобу о давлении, которое Трамп, по его данным, оказывал на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

Заявлялось, что тогдашний президент требовал от украинской власти расследовать деятельность сына Байдена в украинской компании Burisma Group. Также сообщалось, что Трамп летом 2019 года заморозил военную помощь для Украины.


Уже в декабре Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. А 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

Напомним, сейчас Киев работает над реализацией приглашения американского президента Джо Байдена в Киев, а также над возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

Источник: Ракурс


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