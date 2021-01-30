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Ракурс
Зеленський зізнався про свою злість на Трампа. Фото: Офіс президента

Зеленський «трохи злий» на Трампа — подробиці (ВІДЕО)

30 січ 2021, 13:40
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Володимир Зеленський, президент України, зізнався, що має відчуття злості до екс-президента США Дональда Трампа.

Український лідер заявив, що «трохи» злий на Трампа. Журналіст програми Axios на американському телеканалі HBO запитав: «Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи, так?». Зеленський відповів стверджувально. Про це йдеться на сторінці Axios у Twitter.

Трохи, — зазначив той.

Наголошується, що повну версію інтерв’ю із Зеленським планують оприлюднити в неділю, 31 січня.

Як відомо, у вересні 2019 року в Сполучених Штатах почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа. Це сталося після того, як один із співробітників американської спецслужби написав скаргу про тиск, який Трамп, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Заявлялося, що тодішній президент вимагав від української влади розслідувати діяльність сина Байдена в українській компанії Burisma Group. Також повідомлялося, що Трамп влітку 2019 року заморозив військову допомогу для України.


Вже у грудні Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу. А 6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

Нагадаємо, наразі Київ працює над реалізацією запрошення американського президента Джо Байдена до Києва, а також над можливим візитом президента України Володимира Зеленського до США.

Джерело: Ракурс


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