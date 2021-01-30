Зеленський зізнався про свою злість на Трампа. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n149720-zelenskyy-trohy-zlyy-na-trampa-podrobyci-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зізнався, що має відчуття злості до екс-президента США Дональда Трампа.

Український лідер заявив, що «трохи» злий на Трампа. Журналіст програми Axios на американському телеканалі HBO запитав: «Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи, так?». Зеленський відповів стверджувально. Про це йдеться на сторінці Axios у Twitter.

Трохи, — зазначив той.

Наголошується, що повну версію інтерв’ю із Зеленським планують оприлюднити в неділю, 31 січня.

.@jonathanvswan: «I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"

Ukrainian President @ZelenskyyUa: «A little bit.» #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Як відомо, у вересні 2019 року в Сполучених Штатах почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа. Це сталося після того, як один із співробітників американської спецслужби написав скаргу про тиск, який Трамп, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Заявлялося, що тодішній президент вимагав від української влади розслідувати діяльність сина Байдена в українській компанії Burisma Group. Також повідомлялося, що Трамп влітку 2019 року заморозив військову допомогу для України.

Вже у грудні Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу. А 6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

Нагадаємо, наразі Київ працює над реалізацією запрошення американського президента Джо Байдена до Києва, а також над можливим візитом президента України Володимира Зеленського до США.