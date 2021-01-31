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Сборная Украины завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону. Фото: IBU
Сборная Украины завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлонуhttps://racurs.ua/n149749-sbornaya-ukrainy-zavoevala-esche-odnu-medal-na-chempionate-evropy-po-biatlonu.htmlРакурс
Сборная Украины стала бронзовым призером в смешанной эстафете, которая 31 января состоялась на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.
За украинскую команду бежали Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима, сообщает Biathlon.com.ua.
Сумарно украинцы использовали 10 дополнительных патронов на огневых рубежах, сумев избежать попадания на штрафные круги.
Победу одержала команда Норвегии, второе место заняла Германия.
Результаты смешанной эстафеты:
- Норвегия (1+7) 1: 01:23.7;
- Германия (0+7) +30.5;
- Украина (0+10) +52.5;
- Литва (0+5) +1:02.4;
- Италия (0+10) +1:14.5;
- Австрия (0+3) +1:14.5.
«Бронза» в смешанной эстафете — третья медаль Украины на этом чемпионате Европы.
Раньше Анастасия Меркушина выиграла «серебро» в индивидуальной гонке, а Артем Прима завоевал «золото» в гонке преследования.
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