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Ракурс
Сборная Украины завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону. Фото: IBU

Сборная Украины завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону

31 янв 2021, 17:46
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Сборная Украины стала бронзовым призером в смешанной эстафете, которая 31 января состоялась на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.

За украинскую команду бежали Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима, сообщает Biathlon.com.ua.

Сумарно украинцы использовали 10 дополнительных патронов на огневых рубежах, сумев избежать попадания на штрафные круги.

Победу одержала команда Норвегии, второе место заняла Германия.

Результаты смешанной эстафеты:


  1. Норвегия (1+7) 1: 01:23.7;
  2. Германия (0+7) +30.5;
  3. Украина (0+10) +52.5;
  4. Литва (0+5) +1:02.4;
  5. Италия (0+10) +1:14.5;
  6. Австрия (0+3) +1:14.5.

«Бронза» в смешанной эстафете — третья медаль Украины на этом чемпионате Европы.

Раньше Анастасия Меркушина выиграла «серебро» в индивидуальной гонке, а Артем Прима завоевал «золото» в гонке преследования.

Источник: Ракурс


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