Протесты в России. Фото: Медуза

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Протесты в России в поддержку Навального сопровождаются жесткими задержаниями, правозащитники сообщают о 4 тыс. 567 арестов.

Наибольшее количество задержанных в Москве — 1 тыс. 357 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

В Санкт-Петербурге задержали 890 людей, в Красноярске — 194, во Владивостоке — 122, в Новосибирске — 103 человека.

Российские СМИ публикуют кадры жестких задержаний. Так, например, в Уфе задержали пенсионерку. Пятеро полицейских то поднимая, то опуская, тащили женщину в автозак.

В Челябинске во время разгона акции силовики сломали руку 65-летней пенсионерке.

Также против протестующих начали применять электрошокеры и газ.

В Петербурге ОМОН вытеснил протестующих с Пионерской площади за здание театра. До этого площадь была полностью заполнена народом, произошли жесткие задержания.

До этого группа омоновцев набросилась на человека в белой футболке с надписью «Путин лох», другие задержания проходили точечно.

В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытие станций метрополитена.

По требованию полиции с 8.00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.

По данным Союза журналистов России, были задержаны больше 80 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство из них отпустили.

На фоне сегодняшних акций протеста неизвестный мужчина пытался совершить самоубийство в центре Москвы.

Это произошло недалеко от станции метро «Тверская», первыми на помощь мужчине пришли прохожие. Мужчина остался жив, ему оказывают помощь.

Напомним, протесты против путинского режима разгорелись в 142 российских городах, еще десятки акций солидарности проходят за рубежом.