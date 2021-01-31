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Ракурс
Дубинский хочет сам посчитать голоса за свое исключение из фракции. Фото: Громадське

Дубинский хочет сам посчитать голоса за свое исключение из фракции (ДОКУМЕНТ)

31 янв 2021, 19:37
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Александр Дубинский объявил, что проводит параллельный подсчет голосов депутатов фракции «Слуга народа» за его исключение.

Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции, — написал он в своем телеграм-канале.

Дубинский заявил, что направил всем депутатам фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию по вопросу исключения Дубинского из фракции.


Напомним, большинство «слуг» проголосовали за исключение Дубинского из фракции.

Сам Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции «Слуга народа».

Источник: Ракурс


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