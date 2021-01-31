Дубинский хочет сам посчитать голоса за свое исключение из фракции. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n149751-dubinskiy-hochet-sam-poschitat-golosa-za-svoe-iskluchenie-iz-frakcii-dokument.html

Ракурс

Александр Дубинский объявил, что проводит параллельный подсчет голосов депутатов фракции «Слуга народа» за его исключение.

Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции, — написал он в своем телеграм-канале.

Дубинский заявил, что направил всем депутатам фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию по вопросу исключения Дубинского из фракции.

Напомним, большинство «слуг» проголосовали за исключение Дубинского из фракции.

Сам Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции «Слуга народа».