Дубинский. Фото: Детектор медиа

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Ракурс

Александр Дубинский, нардеп от «Слуги народа», будет исключен из фракции согласно результатам голосования, проведенного 29 января.

За исключение Дубинского отдали голоса более 70% нардепов. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на двух анонимных нардепов из «Слуги народа».

Сообщается, что во время заседания, которое началось в 18.00 1 февраля нардепы сдали телефоны — как и на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Об исключении нардепа объявит глава фракции Давид Арахамия.

Само голосование по Дубинскому происходило в пятницу, 29 января. Тогда депутатам выдали именные бюллетени с вопросом — стоит или нет его исключать.

Как известно, 25 января президент Владимир Зеленский на заседании «Слуги народа» предложил Дубинскому добровольно выйти из фракции. По мнению президента Украины пребывание Дубинского во фракции будет ей только вредить и подрывать ее репутацию. Уже 27 января во фракции начали собирать подписи за исключение Дубинского. Также голосование проводили в партийном приложении — тогда его исключение поддержали не менее 100 депутатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Дубинский объявил, что проводит параллельный подсчет голосов депутатов фракции «Слуга народа» по его исключению. В своем исключении он обвиняет «соросят», и заявляет, что стал жертвой клеветы.