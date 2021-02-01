Указ Зеленського про відсторонення Тупицького оскаржили у Верховному суді

Олександр Тупицький, фото: прес-служба КСУ

https://racurs.ua/ua/n149805-ukaz-zelenskogo-pro-vidstoronennya-tupyckogo-oskarjyly-u-verhovnomu-sudi.html

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У Верховному суді оскаржено резонансний указ президента Володимира Зеленського № 607/2020 про відсторонення від посади голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького.

Відповідний позов надійшов сьогодні, 1 лютого, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Згідно з даними порталу «Судова влада України», реєстраційний номер відповідної справи — 9901/20/21, позивачем у ній є Тупицький, відповідачем — Зеленський. Позивач просить суд визнати указ Зеленського протиправним та нечинним.

Зеленський після засідання РНБО 29 грудня 2020 року підписав указ № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України», яким Тупицького було відсторонено від посади на два місяці. Прес-служба КСУ згодом оприлюднила повідомлення, в якому цей указ Зеленського називався «нікчемним».

Нагадаємо, Тупицький нещодавно подав до суду на Управління держохорони, співробітники якого перешкоджали йому у потраплянні на робоче місце — до будівлі КСУ.