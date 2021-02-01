Указ Зеленского об отстранении Тупицкого обжаловали в Верховном суде

Александр Тупицкий, фото: пресс-служба КСУ

https://racurs.ua/n149805-ukaz-zelenskogo-ob-otstranenii-tupickogo-objalovali-v-verhovnom-sude.html

Ракурс

В Верховном суде обжалован резонансный указ президента Владимира Зеленского № 607/2020 об отстранении от должности главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Соответствующий иск поступил сегодня, 1 февраля, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Согласно данным портала «Судебная власть Украины», регистрационный номер соответствующего дела — 9901/20/21, истцом в нем является Тупицкий, ответчиком — Зеленский. Истец просит суд признать указ Зеленского противоправным и недействительным.

Зеленский после заседания СНБО 29 декабря 2020 года подписал указ № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины», которым Тупицкий был отстранен от должности на два месяца. Пресс-служба КСУ впоследствии опубликовала сообщение, в котором этот указ Зеленского назывался «ничтожным».

Напомним, Тупицкий недавно подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого препятствовали ему в попадании на рабочее место — в здание КСУ.