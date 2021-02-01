Дубинский. Фото: Главком

https://racurs.ua/n149806-dubinskogo-iskluchili-iz-frakcii-on-nazval-eto-chistym-farsom.html

Ракурс

Александр Дубинский был исключен из фракции «Слуги народа» в парламенте. За его изгнание проголосовали 198 народных депутатов из 246. Из них 29 были против, а 19 — не голосовали.

Сам нардеп назвал голосование «чистым фарсом». Об этом сообщает «Украинская правда».





Сообщается, что во время заседания Дубинский не выступал, а глава фракции Давид Арахамия просто объявил результаты голосования, которое проводилось 29 января. Сам Дубинский заявил журналистам, что результат голосования — манипулятивный.

Мы увидели истинные лица политических актёров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем, — заявил нардеп.

Напомним, ранее мы сообщали, что за исключение Дубинского отдали голоса более 70% нардепов. Сообщается, что во время заседания, которое началось в 18.00 1 февраля нардепы сдали телефоны — как и на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Само голосование по Дубинскому происходило в пятницу, 29 января. Тогда депутатам выдали именные бюллетени с вопросом — стоит или нет его исключать.