Дубинского официально выгнали из фракции «Слуга народа»

https://racurs.ua/n149822-dubinskogo-oficialno-vygnali-iz-frakcii-sluga-naroda.html

Ракурс

Нардепа Александра Дубинского официально исключили из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Соответствующее заявление фракции зачитал 2 февраля во время утреннего заседания парламента спикер Рады Дмитрий Разумков.

Сообщаю об исключении народного депутата Дубинского из состава фракции «Слуга народа», — сказал спикер.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 1 февраля Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». За это отдали голоса более 70% нардепов фракции. Исключение Дубинского из фракции связано с наложением на него санкций в США из-за так называемых «пленок Деркача» и вмешательстве в политику США. Дубинский может также лишиться членства в партии. Сейчас он остается руководителем организации партии «Слуга народа» в Киевской области.