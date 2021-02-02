Дубинский. Фото: Вести

https://racurs.ua/n149813-sudbu-dubinskogo-v-partii-reshat-v-blijayshee-vremya-nardep.html

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Александр Дубинский, народный депутат, которого исключили из парламентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде, может также остаться без членства в партии. Сейчас он остается руководителем организации партии «Слуга народа» в Киевской области.

Вопрос членства в партии должны рассмотреть в ближайшее время во время съезда. Об этом заявила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук в эфире «Свободы слова» на ICTV.

По ее словам, в ближайшее время будут проходить собрание членов партии. Однако, даже в случае исключения Дубинского, монобольшинство не разрушится, считает Верещук.

Другие члены фракции «Слуга народа» продолжат работать, и не выйдут из провластной фракции из-за Дубинского, — заявила нардеп.

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». За исключение Дубинского отдали голоса более 70% нардепов. Исключение Дубинского из фракции связано с наложением на него санкции в США из-за так называемых «пленок Деркача» и вмешательства в политику США.